Visite guidée de la crypte Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe jeudi 16 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Boixe

Visite guidée de la crypte

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Venez (re)découvrir les peintures murales de la crypte et les dernières restaurations.

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Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

Come and (re)discover the crypt’s wall paintings and the latest restorations.

L’événement Visite guidée de la crypte Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente