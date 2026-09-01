Festival Arrête ton cinéma ! Cinéma Le Chardon Gannat
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Le Chardon · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Festival Arrête ton cinéma !
Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Le Cinéma Le Chardon vous invite à Arrête ton cinéma ! , trois jours placés sous le signe des rires et de la bonne humeur. Une programmation de comédies pour petits et grands à Gannat.
.
Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33 cinemalechardon@ville-gannat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Le Chardon Cinema invites you to Arrête ton cinéma! , three days filled with laughter and good cheer. A lineup of comedies for all ages in Gannat.
L’événement Festival Arrête ton cinéma ! Gannat a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Atelier L’informatique en un clic CCAS Gannat 10 septembre 2026
- Voyages sonores Soins vibratoires par Holistic Sound Gannat 12 septembre 2026
- A Travers Champs Gannat 13 septembre 2026
- Portes ouvertes Les Chillins Gannat 13 septembre 2026
- Fête du Cheval Écuries des Chillins Gannat 13 septembre 2026