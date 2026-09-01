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AGENDA · Gannat

Festival Arrête ton cinéma ! Cinéma Le Chardon Gannat

vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Le Chardon · Gannat

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Cinéma Le Chardon
Adresse
1 bis rue des frères Degand
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Festival Arrête ton cinéma !

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25

Le Cinéma Le Chardon vous invite à Arrête ton cinéma ! , trois jours placés sous le signe des rires et de la bonne humeur. Une programmation de comédies pour petits et grands à Gannat.
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Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33  cinemalechardon@ville-gannat.fr

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English :

The Le Chardon Cinema invites you to Arrête ton cinéma! , three days filled with laughter and good cheer. A lineup of comedies for all ages in Gannat.

L’événement Festival Arrête ton cinéma ! Gannat a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule

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