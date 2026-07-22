Informations pratiques

Le Havre

Festival Art Explora rendez-vous du 1er au 11 octobre

Bassin de l’Eure Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Le Festival Art Explora fera escale au Havre du 1er au 11 octobre. Pendant onze jours, le public pourra découvrir gratuitement une programmation artistique et culturelle inédite autour des océans.

Après une première saison de deux ans en Méditerranée, marquée par 14 escales et plus de 400 000 visiteurs, le Festival Art Explora lance la saison 2 de son odyssée culturelle en mettant le cap sur l’Atlantique. Pour la première fois, le premier bateau-musée au monde fera escale au Havre du 1er au 11 octobre 2026.

Ville portuaire ouverte sur le monde et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Havre accueillera cette programmation gratuite et accessible à tous. À bord du bateau-musée, amarré au bassin de l’Eure, les visiteurs découvriront une grande exposition consacrée aux mondes marins, réunissant 23 artistes internationaux, des expériences immersives et en réalité virtuelle, un documentaire inédit, ainsi qu’une programmation vivante mêlant concerts, spectacles, ateliers et rencontres imaginés avec les acteurs culturels du territoire.

La programmation complète et les informations pratiques seront dévoilées prochainement. .

Bassin de l’Eure Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Art Explora rendez-vous du 1er au 11 octobre

L’événement Festival Art Explora rendez-vous du 1er au 11 octobre Le Havre a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie