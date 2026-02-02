FESTIVAL ARX MVSICA CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

FESTIVAL ARX MVSICA CHATEAU DE LASSAY

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-08-02

2026-07-24

Festival arX mVsica

Le festival arX mVsica a été créé pour permettre au public de découvrir la musique du XVème dans son contexte d’origine les murailles du château fort de Lassay, qui vibreront des mêmes accents qui y résonnaient à ses débuts

Dates des concerts non connues à ce jour .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

Festival arX mVsica

