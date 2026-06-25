Festival au Fil du Thouet No Signal Saint-Jean-de-Thouars samedi 11 juillet 2026.

Saint-Jean-de-Thouars

Festival au Fil du Thouet No Signal

Prairie du Pont des Chouans Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Participez à cette soirée de rap indépendant destinée à rassembler un public autour de la musique et de la culture urbaine.

Participez à cette soirée de rap indépendant destinée à rassembler un public autour de la musique et de la culture urbaine. NO SIGNAL c’est l’idée de se déconnecter du quotidien pour vivre un moment unique autour de la musique,

découvrir de nouveaux artistes émergents ainsi que des talents locaux dans une ambiance festive et conviviale.

Pour cette première édition, ambiancez-vous avec 22IBE, NOARTS, saiB, OSMOZ, RAMA, NAMO, CYNOS et HOT MILK BREAKER’s. Les ateliers Hip-Hop de Tyndo participeront également à cette soirée.

L’ambition ? Faire de NO SIGNAL le rendez-vous régulier de la jeunesse ! .

Prairie du Pont des Chouans Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Festival au Fil du Thouet No Signal

Join us tonight for this independent rap event designed to bring people together around music and urban culture.

L’événement Festival au Fil du Thouet No Signal Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Thouarsais