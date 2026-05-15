Anglet

Festival Autrem’Handi une semaine pour changer le regard sur le handicap

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-20

Anglet conjugue l’inclusion au présent ! Pendant toute une semaine, la Ville s’associe aux diverses associations de son territoire pour promouvoir la diversité et sensibiliser le grand public à la question du handicap au cours du festival Autrem’Handi. Et bien sûr, tout se fait à la manière angloye match de basket fauteuil, spectacle d’improvisation théâtrale et concert solidaire font tomber les tabous avec énergie et bonne humeur. Dans différents lieux de la ville, on se donne rendez-vous pour des expositions ou encore des initiations aux sports adaptés l’occasion de faire tomber quelques barrières invisibles… et de bâtir des passerelles bien réelles ! .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Festival Autrem’Handi une semaine pour changer le regard sur le handicap

L’événement Festival Autrem’Handi une semaine pour changer le regard sur le handicap Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet