Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air, Le Chronographe, Rezé

Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Samedi 11 juillet, 19h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe, à la tombée de la nuit (vers 22h).

Pour l’occasion, le musée est ouvert jusqu’à 22h et des visites flash de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle (payant) et du site archéologique (gratuit) sont proposées.

Sans réservation.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe.

@AuxHeuresDEte