Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air, Le Chronographe, Rezé
Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air, Le Chronographe, Rezé samedi 11 juillet 2026.
Festival Aux Heures d’été – Cinéma en Plein air Samedi 11 juillet, 19h00 Le Chronographe Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe, à la tombée de la nuit (vers 22h).
Pour l’occasion, le musée est ouvert jusqu’à 22h et des visites flash de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle (payant) et du site archéologique (gratuit) sont proposées.
Sans réservation.
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Projection de Grease en plein air sur le site archéologique du Chronographe.
@AuxHeuresDEte
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