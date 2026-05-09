Festival Bach de Toul Concert orgue et trompette Église Saint Rémy de Baccarat Baccarat

Baccarat

Festival Bach de Toul Concert orgue et trompette

Église Saint Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

En préambule du Festival Bach de Toul, un concert exceptionnel sera donné le samedi 06 juin, en l’église Saint-Rémy. Vous aurez le plaisir d’écouter Raphaël Horrach, jeune trompettiste extrêmement talentueux, issu des grandes écoles et lauréat de nombreux prix internationaux, ainsi que Pascal Vigneron, organiste renommé et directeur du festival Bach de Toul. Entrée libre.

Informations au 03 83 76 35 35Tout public

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Église Saint Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

As a prelude to the Toul Bach Festival, an exceptional concert will be given on Saturday June 06, in the Church of Saint-Rémy. You’ll have the pleasure of listening to Raphaël Horrach, an extremely talented young trumpet player, graduate of the grandes écoles and winner of numerous international prizes, and Pascal Vigneron, renowned organist and director of the Toul Bach Festival. Free admission.

Information: 03 83 76 35 35

L’événement Festival Bach de Toul Concert orgue et trompette Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS