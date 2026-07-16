Festival Béton 2026 : visites guidées, La Halle aux Poissons, Le Havre

Informations pratiques

Festival Béton 2026 : visites guidées 19 et 20 septembre La Halle aux Poissons Seine-Maritime

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le festival Béton Le Havre pose cette année encore ses parpaings à la Halle aux Poissons, pour un grand week-end qui permet de regarder Le Havre et le patrimoine moderne un peu différemment, plutôt comme une ressource vivante qu’un héritage figé.

SAM. 19.09

Découvrez la photo argentique : intro et balade à travers Le Havre (11h-13h30)

Avec The Analog Club

Une invitation à explorer la ville appareil en main et à en capturer les ambiances, pour tous les amateurs de photographie argentique. Balade payante sur inscription.

Walking Le Havre (EN) (14h30-16h)

Avec Deambvula

À l’occasion de Béton, l’architecte et urbaniste Lucas Piquemal propose une déambulation sensible au Havre, une invitation à regarder autrement l’architecture, les espaces du quotidien et les traces laissées par ceux qui les ont habités. Balade commentée en anglais.

“Mon grand père a reconstruit Le Havre” (16h30-18h)

Avec Marie Colboc

De l’église Saint-Michel à l’extension de l’hôtel de ville, Marie Colboc nous guide à travers l’héritage architectural de sa famille. Une promenade entre histoire, transmission et redécouverte du Havre.

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DIM. 20.09

Secteur C.3, balade autour du port (13h30-15h)

Avec Julien Von Duigou

Une exploration photographique des marges portuaires du Havre. Entre infrastructures monumentales, friches et points de vue spectaculaires, Julien Von Duigou vous invite à découvrir ce territoire singulier où se rencontrent industrie, paysage et imaginaire maritime.

La Furie et la Foi : balade photo quartier Saint-François à travers l’objectif (13h30-15h)

Avec Jeremy Charbaut

Pendant 3 ans, le photographe Jérémy Charbaut a arpenté le quartier Saint-François et partagé le quotidien de ses habitants. À travers cette balade, il revient sur la genèse de La Furie et la Foi, un travail photographique qui révèle l’identité singulière de ce quartier entre mémoire portuaire, esprit de village et puissance des imaginaires.

La Halle aux Poissons 28 rue du Général Faidherbe, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://beton-lehavre.com/ »}]

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le festival invite ses festivalier·es à (re)découvrir l’architecture unique de cette ville profondément marquée par le béton. Pendant trois jours, Béton devient un où…

© Mikaël Liblin