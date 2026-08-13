UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dieulefit

Festival Bien-être Pilates Les Sources de Dieulefit Dieulefit

jeudi 13 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:15:00
Lieu
Les Sources de Dieulefit
Adresse
1 Rue des Ecoles
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Festival Bien-être Pilates

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:15:00
fin : 2026-08-13 12:15:00

Date(s) :
2026-08-13

Pilates avec Lycia
Pensez à vos tapis !
Tisanes et thé glacé à disposition.
  .

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45  bienetre26@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pilates with Lycia
Don’t forget your mats!
Herbal teas and iced tea are available.

L’événement Festival Bien-être Pilates Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Dieulefit (Drôme)