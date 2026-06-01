Festival BLIB de la bière artisanale, La Cité Bleue, Bordeaux

Festival BLIB de la bière artisanale Samedi 13 juin, 11h00 La Cité Bleue Gironde

Tarifs : 7 € – 9 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

La bière s’invite à Bordeaux​

Cette année, le festival s’annonce plus ambitieux que jamais avec une programmation mêlant savoir-faire artisanal, rencontres avec des brasseurs passionnés, une conférence sur la diversification avec l’association Terre de Liens Aquitaine et des animations tout au long de la journée. Sans oublier des foodtrucks et un concert live dès 18h avec les FunkyFellows.

​En résumé :

​Quoi ? Festival BLIB 2026

​Quand ? Samedi 13 juin 2026, de 11h à 23h

​Où ? La Cité Bleue, 176 rue Achard, 33000 Bordeaux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La Cité Bleue 176 Rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/blib/evenements/preventes-festival-blib-2026 »}]

Le samedi 13 juin 2026, la culture brassicole reprend ses droits pour la 11e édition du Festival BLIB ! Le grand final se tiendra de 11h00 à 23h00 à la Cité Bleue. Festival Bière

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