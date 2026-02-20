Festival Bocksons Valentigney
Festival Bocksons Valentigney vendredi 5 juin 2026.
Festival Bocksons
Esplanade des Longines Valentigney Doubs
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
2026-06-05
Le BockSons Festi’Val revient avec deux jours de concerts, deux scènes et des Brasseurs…
Ancré en Franche-Comté, le festival valorise les talents et savoir-faire locaux, des artistes aux brasseurs. Engagé pour l’environnement, il met en place des actions concrètes mobilité douce, écocups réutilisables et tri sélectif.
Découvrez la programmation complète ci dessous ! .
Esplanade des Longines Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
English : Festival Bocksons
