Exposition Les poupées d’antan Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Valentigney

Valentigney

Exposition Les poupées d’antan

Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers 25 Rue Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emporter par la magie du temps qui passe… Le Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers de Valentigney vous invite, dès le 23 mai 2026, à un voyage tendre et nostalgique au cœur de l’enfance d’autrefois avec son exposition temporaire Poupées d’antan .

Chacune de ces compagnes de jeu raconte une époque, un savoir-faire, une histoire de petite fille rêvant les yeux grands ouverts. À travers une collection soigneusement rassemblée, l’exposition retrace l’évolution de ces jouets précieux et dévoile ce qu’ils nous disent des modes de vie, des traditions et du quotidien des familles rurales du Pays de Montbéliard.

Bien plus que de simples jouets, les poupées d’antan étaient de véritables objets de transmission on les chérissait, on les réparait, on les passait de génération en génération.

Cette exposition s’inscrit parfaitement dans l’esprit du musée, dédié à la mémoire vivante des gens de la terre et des artisans d’hier. Elle ravira petits et grands, collectionneurs passionnés, curieux de patrimoine et familles en quête d’une sortie culturelle pleine de douceur et d’émotion.

Accessible en fonction des horaires d’ouverture du musée (consultables directement sur le site en ligne) .

Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers 25 Rue Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 39 90 musee.valentigney@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Les poupées d’antan Valentigney a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD