Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney

Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée de la Paysannerie et des vieux métiers

Adresse : 25 Rue de la Villedieu

Ville : 25700 Valentigney

Département : Doubs

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valentigney

Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers

Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Saveurs d’antan au Musée de la Paysannerie

Dans la cour du musée, profitez d’un moment gourmand et convivial autour de spécialités faites maison. Au menu tartes et confitures à la rhubarbe, cancoillotte maison et gaufres, à déguster sur place.
L’événement est aussi l’occasion de découvrir l’exposition Poupées d’antan, pour un voyage plein de nostalgie à travers les époques.

Une vente de livres d’occasion et de poupées de collection est également proposée aux visiteurs.
Petite restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.   .

Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 39 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers

L’événement Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Valentigney a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Valentigney (Doubs)