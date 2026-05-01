Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney
Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney dimanche 31 mai 2026.
Valentigney
Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers
Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Saveurs d’antan au Musée de la Paysannerie
Dans la cour du musée, profitez d’un moment gourmand et convivial autour de spécialités faites maison. Au menu tartes et confitures à la rhubarbe, cancoillotte maison et gaufres, à déguster sur place.
L’événement est aussi l’occasion de découvrir l’exposition Poupées d’antan, pour un voyage plein de nostalgie à travers les époques.
Une vente de livres d’occasion et de poupées de collection est également proposée aux visiteurs.
Petite restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 39 90
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English : Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers
L’événement Fête de la rhubarbe au Musée de la Paysannerie et des vieux Métiers Valentigney a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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