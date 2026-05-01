Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney
Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney samedi 23 mai 2026.
Valentigney
Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers
Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 rue Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Musée de la Paysannerie s’associe à la Nuit des Musées pour faire vivre une expérience inhabituelle. A la lueur d’une lampe de poche, la visite du Musée prend une allure plus intimiste. Cette année, cette soirée correspond à l’avant-première de l’exposition Poupées d’Antan. Le Musée ne fournit pas l’éclairage et décline toute responsabilité en cas de chute accidentelle. .
Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 rue Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 39 90
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English : Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers
L’événement Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Valentigney a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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