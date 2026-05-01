Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney

Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Musée de la Paysannerie et des vieux métiers Valentigney samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la Paysannerie et des vieux métiers

Adresse : 25 rue Villedieu

Ville : 25700 Valentigney

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valentigney

Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers

Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 rue Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Musée de la Paysannerie s’associe à la Nuit des Musées pour faire vivre une expérience inhabituelle. A la lueur d’une lampe de poche, la visite du Musée prend une allure plus intimiste. Cette année, cette soirée correspond à l’avant-première de l’exposition Poupées d’Antan. Le Musée ne fournit pas l’éclairage et décline toute responsabilité en cas de chute accidentelle.   .

Musée de la Paysannerie et des vieux métiers 25 rue Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 39 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers

L’événement Nuit des Musées au Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers Valentigney a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Valentigney (Doubs)