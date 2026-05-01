Mosset

FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS

Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Collectif La Clé vous invite à son festival Bouts de Chemins les 30 et 31 mai à Mosset.

Au programme: ateliers créatifs, balade contées, jeux, concert et autres surprises vous attendent. Repas et hébergement sur réservation, tarifs pour les demandeurs d’emploi, familles nombreuses et étudiants.

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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 11 73 communication@collectiflacle.org

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English :

Collectif La Clé invites you to its Bouts de Chemins festival on May 30 and 31 in Mosset.

On the program: creative workshops, storytelling walks, games, concerts and other surprises. Meals and accommodation on reservation, rates for jobseekers, large families and students.

L’événement FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS Mosset a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO