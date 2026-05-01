FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS Mosset
FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS Mosset dimanche 31 mai 2026.
Mosset
FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS
Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le Collectif La Clé vous invite à son festival Bouts de Chemins les 30 et 31 mai à Mosset.
Au programme: ateliers créatifs, balade contées, jeux, concert et autres surprises vous attendent. Repas et hébergement sur réservation, tarifs pour les demandeurs d’emploi, familles nombreuses et étudiants.
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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 11 73 communication@collectiflacle.org
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English :
Collectif La Clé invites you to its Bouts de Chemins festival on May 30 and 31 in Mosset.
On the program: creative workshops, storytelling walks, games, concerts and other surprises. Meals and accommodation on reservation, rates for jobseekers, large families and students.
L’événement FESTIVAL BOUTS DE CHEMINS Mosset a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI CONFLENT CANIGO
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