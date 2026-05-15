Montpellier

FESTIVAL BRASS O’SOLEIL

281 Avenue du Marché Gare Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’événement Brasse O’Soleil est un festival brassicole qui réunit

14 microbrasseurs de la région Occitanie

des food trucks ;

un stand de tatouage ;

des animations et DJ sets…

L’événement Brasse O’Soleil est un festival brassicole qui réunit

14 microbrasseurs de la région Occitanie

des food trucks ;

un stand de tatouage ;

des animations et DJ sets…

Porté par l’association Brill’Occitanie en partenariat avec l’association L’Atelier de l’Alchimiste by Gaie-Rire .

On vous attend nombreux ! .

281 Avenue du Marché Gare Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

The Brasse O’Soleil event is a brewery festival that brings together

14 microbreweries from the Occitanie region

food trucks ;

a tattoo stand ;

entertainment and DJ sets?

L’événement FESTIVAL BRASS O’SOLEIL Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER