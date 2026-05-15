FESTIVAL BRASS O’SOLEIL Montpellier
FESTIVAL BRASS O’SOLEIL Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
FESTIVAL BRASS O’SOLEIL
281 Avenue du Marché Gare Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’événement Brasse O’Soleil est un festival brassicole qui réunit
14 microbrasseurs de la région Occitanie
des food trucks ;
un stand de tatouage ;
des animations et DJ sets…
L’événement Brasse O’Soleil est un festival brassicole qui réunit
14 microbrasseurs de la région Occitanie
des food trucks ;
un stand de tatouage ;
des animations et DJ sets…
Porté par l’association Brill’Occitanie en partenariat avec l’association L’Atelier de l’Alchimiste by Gaie-Rire .
On vous attend nombreux ! .
281 Avenue du Marché Gare Montpellier 34070 Hérault Occitanie
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English :
The Brasse O’Soleil event is a brewery festival that brings together
14 microbreweries from the Occitanie region
food trucks ;
a tattoo stand ;
entertainment and DJ sets?
L’événement FESTIVAL BRASS O’SOLEIL Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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