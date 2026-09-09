Festival Bruits Roses – créations radiophoniques méditerranéennes, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Festival Bruits Roses – créations radiophoniques méditerranéennes Samedi 10 octobre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:30:00+02:00

Dans la coquille, ce n’est pas la mer qui résonne : c’est le son de notre propre circulation sanguine. Un battement intime que l’on appelle un bruit rose. Voilà tout l’objet de ce festival : écouter des sons proches et lointains, mêler récits intimes et collectifs, de Marseille vers la Méditerranée.

À l’occasion de la deuxième édition du festival Bruits Roses dédié aux récits sonores en Méditerranée, venez écouter les contes, chants et autres histoires des habitant·es du quartier. Cet héritage culturel est une mémoire vivante qui nous donne accès aux voix de celles et ceux qu’on entend peu. Les enregistrements sonores sont utilisés pour célébrer ensemble ces récits à travers une création unique interprétée avec des conteur·euses lors d’un temps fort du festival. Les histoires des habitant·es du quartier viendront résonner avec le patrimoine littéraire jeunesse de la Méditerranée.

A partir de 7 ans, inscriptions à arts.alcazar@marseille.fr

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:arts.alcazar@marseille.fr »}]

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