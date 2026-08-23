Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive centre culturel Rosporden

Informations pratiques

Rosporden

Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive

centre culturel 17 Rue Alsace-Lorraine Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une jolie table et quelques verres et c’est parti pour une

dégustation pas comme les autres… Au fait, déguster c’est quoi ? C’est prendre le temps, analyser, savourer, se

questionner, s’extasier ! Dans un écrin intimiste, comme un cabaret-laboratoire, nous allons goûter, savourer quelques

breuvages mystères et aussi de la danse ! Arôme Arôme invite petits et grands à explorer les liens entre saveurs,

mouvements et imaginaires, à observer de plus près, comme avec une loupe ou un microscope. Ici, les papilles gustatives

éveillent les gestes et nourrissent la danse.

Interprètes Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon et Annabelle Rosenow.

+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle

+ en lien atelier parents-enfants mercredi 16 septembre

+ deux représentations scolaires au centre culturel de Rosporden lundi 21 septembre

En partenariat avec le Centre Culturel de Rosporden. Avec le soutien de l’Onda

et de la SACD dans le cadre de leur programme TRIO(S)

durée 50 mm dès 7 ans

Deux représentations ( 11h00 et 17h00 )

Billetterie à l’office de tourisme ou sur place .

centre culturel 17 Rue Alsace-Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA