Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive centre culturel Rosporden
dimanche 20 septembre 2026 · centre culturel · Rosporden
Informations pratiques
Rosporden
Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive
centre culturel 17 Rue Alsace-Lorraine Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une jolie table et quelques verres et c’est parti pour une
dégustation pas comme les autres… Au fait, déguster c’est quoi ? C’est prendre le temps, analyser, savourer, se
questionner, s’extasier ! Dans un écrin intimiste, comme un cabaret-laboratoire, nous allons goûter, savourer quelques
breuvages mystères et aussi de la danse ! Arôme Arôme invite petits et grands à explorer les liens entre saveurs,
mouvements et imaginaires, à observer de plus près, comme avec une loupe ou un microscope. Ici, les papilles gustatives
éveillent les gestes et nourrissent la danse.
Interprètes Bastien Lefèvre, Clémentine Maubon et Annabelle Rosenow.
+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle
+ en lien atelier parents-enfants mercredi 16 septembre
+ deux représentations scolaires au centre culturel de Rosporden lundi 21 septembre
En partenariat avec le Centre Culturel de Rosporden. Avec le soutien de l’Onda
et de la SACD dans le cadre de leur programme TRIO(S)
durée 50 mm dès 7 ans
Deux représentations ( 11h00 et 17h00 )
Billetterie à l’office de tourisme ou sur place .
centre culturel 17 Rue Alsace-Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 59 80 42
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English :
L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Arôme Arôme Compagnie La Grive Rosporden a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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