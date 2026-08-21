AGENDA · Rosporden
Forum des activités et concert Rosporden
samedi 5 septembre 2026 · Rosporden
Informations pratiques
Rosporden
Forum des activités et concert
Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des activités à Rosporden
– au Centre Culturel pour culture, loisirs et patrimoine
au complexe sportif pour associations et activités sportives
11h30 concert du plus grand groupe de Rock .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 99 00
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English :
L’événement Forum des activités et concert Rosporden a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA
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