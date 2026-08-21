Informations pratiques

Rosporden

Forum des activités et concert

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des activités à Rosporden

– au Centre Culturel pour culture, loisirs et patrimoine

au complexe sportif pour associations et activités sportives

11h30 concert du plus grand groupe de Rock .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 99 00

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English :

L’événement Forum des activités et concert Rosporden a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA