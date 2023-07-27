Informations pratiques

Château-Thierry

Festival Champagne et Vous !

Place Jean Moulin Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en scène et l’incontournable festival Champagne et Vous pour une immersion effervescente le temps d’un week-end festif en immersion avec les vignerons champenois

Organisée par l’association des Ambassadeurs du Terroir et du Tourisme en Vallée de la Marne (ATTVM), la prochaine édition du Festival Champagne et Vous ! vous réserve de belles surprises. Venez découvrir à Château-Thierry l’univers du champagne et des Vignerons de la Vallée de la Marne Ouest dans le cadre de la seconde édition du festival national Vignobles en scène .

Cet événement reconnu en France et à l’international vous invite à comprendre le rôle de la viticulture dans l’économie locale et à affirmer la place des vignerons de la Vallée de la Marne Ouest dans le paysage champenois.s

Installés Place Jean Moulin, au cœur de Château-Thierry, les vignerons de la Vallée de la Marne vous font déguster 3 de leurs cuvées, vous racontent leur histoire, vous parlent de territoire et partagent parfois même leurs secrets de fabrication.

Renseignements auprès de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne.

Entrée payante uniquement si dégustation. .

Place Jean Moulin Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 83 51 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vignobles en sc%E8ne and the must-see Champagne et Vous festival offer a sparkling immersion during a festive weekend spent getting to know the Champagne winemakers

L’événement Festival Champagne et Vous ! Château-Thierry a été mis à jour le 2023-07-27 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne