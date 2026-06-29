Festival Château Bleu 2026 Rue Fernand de Mun Pornic

Pornic

Festival Château Bleu 2026

Rue Fernand de Mun Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Le Collectif Barbe Bleue vous donne rendez-vous pour la 8e édition du festival Château Bleu ! Le collectif réinvestit les douves du château pour son open air festival pornicais Château Bleu, dédié aux musiques électroniques et aux arts graphiques.

Deux soirées où musiques électroniques et arts graphiques vous emmènent dans un univers parallèle.

Comme chaque année, Château Bleu déploie son univers en live DJ sets électroniques et live painting fusionnent pour faire vibrer le château de Pornic d’une énergie singulière.

Barbe Bleue rassemble des artistes venus d’univers variés. DJs et graffeurs se succèderont pour créer un open air unique. En dehors des douves, de nouveaux espaces vous attendent, pour souffler un instant avant de se laisser à nouveau absorber par l’intensité sonore et visuelle des remparts.

Le son s’élève, les graphismes se fondent, l’atmosphère se trouble. On ne vous dit pas ce qui vous attend, chacun y verra ce qu’il veut…

La 8e édition de Château Bleu vous réserve des surprises ! .

Rue Fernand de Mun Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.barbebleue@gmail.com

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English :

The Barbe Bleue Collective%A0invites you to the 8th %E9dition of the Château Bleu Festival!%The collective is once again taking over the castle’s moat for its Pornic open-air festival, Château Bleu, dedicated to electronic music and graphic arts.

L’événement Festival Château Bleu 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic