Salon-de-Provence

Festival Ciel et Toile

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 15h30, à partir de 17h30 et à partir de 20h30.

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 18h30 et à partir de 20h30. Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28

3ème édition du Festival Ciel et Toile en partenariat avec l’École de l’Air et de l’Espace, sur le thème L’esprit de Résistance .

Le club cinéma de l’École de l’Air et de l’Espace, en partenariat avec le Cinéplanet, organise une nouvelle édition du Festival Ciel et Toile, dédié au cinéma d’aviation. Créé en 2022 à Saintes, le festival s’est installé à Salon en 2024 grâce à cette collaboration.



Cette année, la Patrouille de France est marraine de l’événement, avec la projection du film Athos en soirée d’ouverture.



Tarifs 5€ sur présentation du badge BA701 et 7€ pour le grand public .

Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 65 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd edition of the Ciel et Toile Festival in partnership with the École de l’Air et de l’Espace, on the theme The Spirit of Resistance .

L’événement Festival Ciel et Toile Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence