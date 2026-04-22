FESTIVAL CINEMA salle municipale Dieulefit
FESTIVAL CINEMA salle municipale Dieulefit vendredi 8 mai 2026.
Dieulefit
FESTIVAL CINEMA
salle municipale LA HALLE Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
sur le thème de la fête des films variés et des échanges
.
salle municipale LA HALLE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr
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English :
on the theme of the festival, a variety of films and discussions
L’événement FESTIVAL CINEMA Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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