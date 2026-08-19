Festival Circa Ballroom IME Mathalin Auch
lundi 19 octobre 2026 · IME Mathalin · Auch
Informations pratiques
Auch
Festival Circa Ballroom
IME Mathalin 1 chemin du Cougeron Auch Gers
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21
Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !
En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !
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IME Mathalin 1 chemin du Cougeron Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr
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English :
Come experience this 39th contemporary circus festival!
Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!
L’événement Festival Circa Ballroom Auch a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
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