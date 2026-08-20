AGENDA · Auch
Festival Circa Scène ouverte CIRC Auch
mercredi 21 octobre 2026 · CIRC · Auch
Informations pratiques
Auch
Festival Circa Scène ouverte
CIRC Allées des arts Auch Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-21
Venez vivre ce 39e Festival du cirque actuel !
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CIRC Allées des arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr
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English :
Come experience the 39th Contemporary Circus Festival!
L’événement Festival Circa Scène ouverte Auch a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
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