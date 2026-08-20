UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auch

Festival Circa Scène ouverte CIRC Auch

mercredi 21 octobre 2026 · CIRC · Auch

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
CIRC
Adresse
Allées des arts
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif

Auch

Festival Circa Scène ouverte

CIRC Allées des arts Auch Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-21

Venez vivre ce 39e Festival du cirque actuel !
  .

CIRC Allées des arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00  billetterie@circa.auch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience the 39th Contemporary Circus Festival!

L’événement Festival Circa Scène ouverte Auch a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne

À voir aussi à Auch (Gers)