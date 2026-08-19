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AGENDA · Auch

Festival Circa Une pédagogie du conflit Salle du mouzon Auch

jeudi 22 octobre 2026 · Salle du mouzon · Auch

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Salle du mouzon
Adresse
Rue du Général de Gaulle
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
15 15 15 Tarif réduit - 24 ans, étudiants, demandeurs d'emploi

Auch

Festival Circa Une pédagogie du conflit

Salle du mouzon Rue du Général de Gaulle Auch Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
– 24 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-22

Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !
En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !
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Salle du mouzon Rue du Général de Gaulle Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00  billetterie@circa.auch.fr

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English :

Come experience this 39th contemporary circus festival!
Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!

L’événement Festival Circa Une pédagogie du conflit Auch a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne

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