Festival Classic’ à l’Ouest Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.

Camaret-sur-Mer

Festival Classic’ à l’Ouest

Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 28 juillet 2026 à 20h30 Trio Nebelmeer, trio avec piano

Programme Beethoven Mendelssohn Rita Strohl .

Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66

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English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime