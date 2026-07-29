Festival Contes Givrés Colette Migné Contes pour rire La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
mercredi 28 octobre 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Festival Contes Givrés Colette Migné Contes pour rire
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28 21:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Conteuse clown, voilà ce qu’est Colette Migné ! À chaque fois c’est pareil elle commence bien, elle raconte droit , ne fait pas d’histoire. Puis très vite, le naturel prend le dessus. Elle vire, dérape et perd le contrôle ! La littérature est tout ce qu’il y a de plus amusant avec Colette. Elle
réveille les zygomatiques des petits et chasse la déprime auditive. Un moment de détente en famille…
En partenariat avec le Festival Contes Givrés, l’automnal et étonnant festival qui dégivre les méninges et les zygomatiques pour la 28ème année en Bourgogne Franche-Comté
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
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English : Festival Contes Givrés Colette Migné Contes pour rire
L’événement Festival Contes Givrés Colette Migné Contes pour rire Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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