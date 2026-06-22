Castelnaudary

FESTIVAL CONVIVENCIA HORIZONS D’EAUX

Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Chaque été, la péniche du festival Convivencia navigue sur l’emblématique canal du Midi au rythme contemplatif de 5km/h sur près de 400km. Son pont, transformé le soir venu en scène flottante, accueille des artistes venus des quatre coins du monde.

Cette année, la péniche s’arrête à Castelnaudary, le 11 juillet.

Horizons d’Eaux Vernissage à 17h00 au musée Le Présidial, l’exposition Racines et courants par les artistes Malika Agueznay, Julie Chaffort, Michel Cure, Lieven de Boeck, Monique Frydman et Béatrice Utrilla.

En partenariat avec Les Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse.

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Castelnaudary 11400 Aude Occitanie

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English :

Every year, the Convivencia festival barge sails along the iconic Canal du Midi at a leisurely pace of 5 km/h for nearly 400 km. Its deck, transformed into a floating stage come evening, welcomes artists from all corners of the world.

This year, the barge will stop in Castelnaudary on July 11.

Horizons d’Eaux Opening reception at 5:00 p.m. at the Musée Le Présidial: the exhibition *Racines et courants* by artists Malika Agueznay, Julie Chaffort, Michel Cure, Lieven de Boeck, Monique Frydman, and Béatrice Utrilla.

In partnership with Les Abattoirs, the Frac Occitanie Toulouse museum.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA HORIZONS D’EAUX Castelnaudary a été mis à jour le 2026-06-22 par