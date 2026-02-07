Pontarlier

Festival Couleur Urbaine Upcycling

7 rue Claude Chappe Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Organisé par la Ville de Pontarlier Service Jeunesse

Atelier couture & upcycling crée ta pièce et donne-lui une seconde vie ! Avec les Ateliers d’Haut-Doubs Repassage, imagine ton style et présente ta création lors du défilé du 30 mai. Ouvert aux jeunes. Inscription auprès du Service Jeunesse. .

7 rue Claude Chappe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 jeunesse@ville-pontarlier.com

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English : Festival Couleur Urbaine Upcycling

L’événement Festival Couleur Urbaine Upcycling Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS