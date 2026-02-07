Festival Couleur Urbaine Upcycling Pontarlier
Festival Couleur Urbaine Upcycling Pontarlier mercredi 13 mai 2026.
Pontarlier
Festival Couleur Urbaine Upcycling
7 rue Claude Chappe Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Organisé par la Ville de Pontarlier Service Jeunesse
Atelier couture & upcycling crée ta pièce et donne-lui une seconde vie ! Avec les Ateliers d’Haut-Doubs Repassage, imagine ton style et présente ta création lors du défilé du 30 mai. Ouvert aux jeunes. Inscription auprès du Service Jeunesse. .
7 rue Claude Chappe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 jeunesse@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Couleur Urbaine Upcycling
L’événement Festival Couleur Urbaine Upcycling Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- 4ème Festival Bleu Pupitre Conférence-Concert Rêves d’étoiles Pontarlier 25 avril 2026
- Atelier Fabrication d’un baume articulaire Pontarlier 25 avril 2026
- Grainothèque Pontarlier 25 avril 2026
- Découverte du Fly HeArt®, Atelier Danse Pontarlier 25 avril 2026
- Çatli Cinéma Turc Cinéma Olympia Pontarlier 25 avril 2026