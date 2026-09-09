Festival Courant d’Airs #23 – Alphonse Bisaillon, Inox, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Inox · Bordeaux
Informations pratiques
Festival Courant d’Airs #23 – Alphonse Bisaillon Jeudi 8 octobre, 20h30 Inox Gironde
Tarif unique 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Avec son style éclectique, mêlant habilement le trad, le jazz, la poésie et une approche désinvolte, le jeune Alphonse Bisaillon débarque tel un vent de fraîcheur dans le paysage musical québécois. Son premier album, intitulé t.o.m ou la trajectoire des perséides, est né d’un désir de communion avec le public, mais aussi d’une quête identitaire dans un monde troublé.
Inox 11-13 rue Philippart Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux-chanson.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668825823 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-chanson/evenements/festival-courant-d-airs-23-alphonse-bisaillon »}]
Festival de chanson
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