Festival Courant d’Airs #23 – Benoît Dorémus, Inox, Bordeaux

Informations pratiques

Festival Courant d’Airs #23 – Benoît Dorémus Samedi 10 octobre, 20h30 Inox Gironde

10€ et 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

« Je reprends la route en 2027 avec de nouvelles chansons. Avant d’enregistrer un nouvel album, j’ai envie de confronter au public ces chansons toutes neuves, comme un « crash-test » à cœur ouvert, pour voir ce qu’elles provoquent, ce qu’elles deviennent au contact du public. Je viendrai les présenter seul à la guitare, comme je les écris avec bien sûr des plus anciennes se glisseront dans ce tour de chant. » Benoît est parrain de la 23e édition du festival.

https://www.benoitdoremus.fr/

Inox 11-13 rue Philippart Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux-chanson.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668825823 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-chanson/evenements/festival-courant-d-airs-23-benoit-doremus »}] [{« link »: « https://www.benoitdoremus.fr/ »}]

Festival de chanson

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