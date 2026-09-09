Festival Courant d’Airs #23 – Céline et Clara, Inox, Bordeaux

Informations pratiques

Festival Courant d’Airs #23 – Céline et Clara Vendredi 9 octobre, 20h30 Inox Gironde

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Céline & Clara est une histoire portée par deux personnes très différentes mais rassemblées par une même passion : la chanson. C’est la rencontre de deux artistes, la naissance d’une amitié puis, comme une évidence, l’envie de dire à deux. Ju représente toute la palette entre les hommes et les femmes, Nans entre l’homme et l’enfant intérieur. Ensemble, ils créent des chansons sincères qui parlent de tolérance, de nostalgie ou encore de la perte d’un ami.

https://www.facebook.com/celineetclara/

Inox 11-13 rue Philippart Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux-chanson.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668825823 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-chanson/evenements/festival-courant-d-airs-23-celine-et-clara »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/celineetclara/ »}]

Festival de chanson

CélineetClara