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FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES Port-Vendres

samedi 22 août 2026 · Port-Vendres

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES Port-Vendres

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Castellane
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES

Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le court-métrage fait son festival à Port-Vendres ! Cinéma, lecture de scénario, master class, DJ set, réalité virtuelle et vote du public composent une programmation éclectique placée sous le signe de la découverte.
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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03  festivalcc66@gmail.com

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English :

Short Films Take Center Stage at the Port-Vendres Festival! Film screenings, script readings, master classes, DJ sets, virtual reality, and audience voting make up an eclectic lineup focused on discovery.

L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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