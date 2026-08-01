FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES Port-Vendres
samedi 22 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES
Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le court-métrage fait son festival à Port-Vendres ! Cinéma, lecture de scénario, master class, DJ set, réalité virtuelle et vote du public composent une programmation éclectique placée sous le signe de la découverte.
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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03 festivalcc66@gmail.com
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English :
Short Films Take Center Stage at the Port-Vendres Festival! Film screenings, script readings, master classes, DJ sets, virtual reality, and audience voting make up an eclectic lineup focused on discovery.
L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 À PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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