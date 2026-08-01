Informations pratiques

Port-Vendres

UNE SOIRÉE AVEC L’UKRAINE

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Une immersion chaleureuse dans la culture ukrainienne, entre musique, poésie, témoignages et gastronomie. Artistes, auteurs et passionnés se réunissent autour des mots, du partage et d’un même espoir de paix.

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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com

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English :

A warm immersion in Ukrainian culture, featuring music, poetry, personal stories, and cuisine. Artists, authors, and enthusiasts come together through words, shared experiences, and a common hope for peace.

L’événement UNE SOIRÉE AVEC L’UKRAINE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE