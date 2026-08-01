UNE SOIRÉE AVEC L’UKRAINE Port-Vendres
dimanche 23 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
UNE SOIRÉE AVEC L’UKRAINE
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Une immersion chaleureuse dans la culture ukrainienne, entre musique, poésie, témoignages et gastronomie. Artistes, auteurs et passionnés se réunissent autour des mots, du partage et d’un même espoir de paix.
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1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 librairieoxymore@gmail.com
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English :
A warm immersion in Ukrainian culture, featuring music, poetry, personal stories, and cuisine. Artists, authors, and enthusiasts come together through words, shared experiences, and a common hope for peace.
L’événement UNE SOIRÉE AVEC L’UKRAINE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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