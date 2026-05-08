Festival créatif Nexus Station L’Aiguillage – Les Frigos de Paris Paris

Véritable point de convergence artistique, Nexus Station rassemble une nouvelle génération de créateurs venus de toute la France. Le temps d’un weekend, le festival crée un espace de partage et de découverte culturelle accessible à tous.



Programme :



Marché de créateurices : Plus d’une vingtaine d’artistes exposants (illustration, tatouage, volume, figurine, design, micro-édition…) pour soutenir directement la création indépendante

Plus d’une vingtaine d’artistes exposants (illustration, tatouage, volume, figurine, design, micro-édition…) pour soutenir directement la création indépendante Le Photomatronche : Une installation participative où des artistes dessinent votre portrait en direct dans une cabine détournée .

Une installation participative où des artistes dessinent votre portrait en direct dans une cabine détournée . Ateliers créatifs : Des espaces d’expérimentation et d’initiation pour petits et grands.

Des espaces d’expérimentation et d’initiation pour petits et grands. Espace food : Restauration sur place avec un espace pique nique extérieur.

Restauration sur place avec un espace pique nique extérieur. Boosters à collectionner : Des cartes exclusives avec les visuels des artistes disponible sur place.

Infos pratiques :

Dates : samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 de 11h à 19h

samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 de 11h à 19h Lieu : L’Aiguillage Galerie, Les Frigos, 19 rue des Frigos, 75013 Paris .

L’Aiguillage Galerie, Les Frigos, 19 rue des Frigos, 75013 Paris . Public : Familles, étudiants, curieux et passionnés d’arts visuels .

Familles, étudiants, curieux et passionnés d’arts visuels . Festival et marché de créateurices : Entrée libre et gratuite pour tous . Billet à prendre en ligne : https://www.helloasso.com/associations/nexus-station/evenements/nexus-station-vol-3



Ateliers créatifs : De 13h à 19h, accès payant sur réservation. Programme détaillé sur la page instagram du festival.

De 13h à 19h, accès payant sur réservation. Programme détaillé sur la page instagram du festival. Réservations : Infos complémentaires sur la page Instagram (@nexus_station)

Le festival Nexus Station revient pour une troisième édition les 6 et 7 juin 2026. Rendez-vous à L’Aiguillage, galerie nichée au cœur des emblématiques Frigos de Paris, pour célébrer l’effervescence de la scène créative émergente.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit sous condition

Festival et marché de créateurices : Entrée libre et gratuite pour tous. Billet à prendre en ligne.

Entrée libre et gratuite pour tous. Billet à prendre en ligne. Ateliers créatifs : De 13h à 19h, accès payant sur réservation. Programme détaillé sur la page instagram du festival.

De 13h à 19h, accès payant sur réservation. Programme détaillé sur la page instagram du festival. Réservations : Infos complémentaires sur Instagram (@nexus_station)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

L’Aiguillage – Les Frigos de Paris 19 rue des Frigos 75013 Paris

https://nexusstation.carrd.co/?brid=YWdncwFzvCCy1n5PiO7-WbP-5gUg



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