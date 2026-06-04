Festival d’Accordéon Chamberet
Festival d’Accordéon Chamberet mardi 13 octobre 2026.
Chamberet
Festival d’Accordéon
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 16:00:00
fin : 2026-11-19 22:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon.
Evènement musical populaire dans une ambiance bal musette. Des morceaux d’hier et d’aujourd’hui interprétés par des artistes venus de toute la France. .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
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English : Festival d’Accordéon
L’événement Festival d’Accordéon Chamberet a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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