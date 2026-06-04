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Festival d’Accordéon Chamberet

Festival d’Accordéon Chamberet

Festival d’Accordéon Chamberet mardi 13 octobre 2026.

Adresse : 9 place du champ de foire

Ville : 19370 Chamberet

Département : Corrèze

Début : mardi 13 octobre 2026

Fin : jeudi 19 novembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Chamberet

Festival d’Accordéon

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 16:00:00
fin : 2026-11-19 22:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon.
Evènement musical populaire dans une ambiance bal musette. Des morceaux d’hier et d’aujourd’hui interprétés par des artistes venus de toute la France.   .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36  christelle.rual@gmail.com

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English : Festival d’Accordéon

L’événement Festival d’Accordéon Chamberet a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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