Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps Salle Saint André Chamberet

Informations pratiques

Chamberet

Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 15:00:00

fin : 2026-10-19 17:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Comme chaque année, Chamberet fête l’accordéon !

Pour l’occasion, une exposition qui voyage dans les souvenirs de résidents et résidentes de Chamberet à partir de photos, d’objets et de récits de ce qu’était le limousin au 20ème siècle. .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

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English : Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps

L’événement Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps Chamberet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze