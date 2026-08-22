Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps Salle Saint André Chamberet
mardi 13 octobre 2026 · Salle Saint André · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 15:00:00
fin : 2026-10-19 17:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Comme chaque année, Chamberet fête l’accordéon !
Pour l’occasion, une exposition qui voyage dans les souvenirs de résidents et résidentes de Chamberet à partir de photos, d’objets et de récits de ce qu’était le limousin au 20ème siècle. .
Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
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English : Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps
L’événement Festival d’Accordéon Exposition à la Micro-Folie Souvenirs d’un ancien temps Chamberet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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