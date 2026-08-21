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Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet

jeudi 10 septembre 2026 · Chamberet

Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
19170 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Chamberet

Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 21:30:00

Date(s) :
2026-09-10

La Micro-Folie vous invite à la projection du documentaire Cultiver la pluie en présence des réalisateurs.
Une réflexion sur la question de l’eau et des techniques existantes pour pallier à son manque comme l’agroforesterie, le maraïchge sur sol vivant ou encore l’hydrologie régénérative.   .

Salle des Fêtes Chamberet 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56  micro-folie@ccv2m.fr

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English : Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie

L’événement Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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