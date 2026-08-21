Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet
jeudi 10 septembre 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10 21:30:00
Date(s) :
2026-09-10
La Micro-Folie vous invite à la projection du documentaire Cultiver la pluie en présence des réalisateurs.
Une réflexion sur la question de l’eau et des techniques existantes pour pallier à son manque comme l’agroforesterie, le maraïchge sur sol vivant ou encore l’hydrologie régénérative. .
Salle des Fêtes Chamberet 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
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English : Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie
L’événement Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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