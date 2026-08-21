Informations pratiques

Chamberet

Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10 21:30:00

Date(s) :

2026-09-10

La Micro-Folie vous invite à la projection du documentaire Cultiver la pluie en présence des réalisateurs.

Une réflexion sur la question de l’eau et des techniques existantes pour pallier à son manque comme l’agroforesterie, le maraïchge sur sol vivant ou encore l’hydrologie régénérative. .

Salle des Fêtes Chamberet 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

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English : Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie

L’événement Micro-Folie soirée doc Cultiver la pluie Chamberet a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze