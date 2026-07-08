Informations pratiques

Chamberet

Festival d’Accordéon Les Rois du bal

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez passer la soirée avec Les Rois du bal avec Matthieu Martinie, Diégo Gatte et Florine Malherbe, Dominique et Stépanie Floquet et le jeune talent Menzo Gatte.

Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon, un évènement musical populaire dans une ambiance bal musette. .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com

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English : Festival d’Accordéon Les Rois du bal

L’événement Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze