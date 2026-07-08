Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet
vendredi 16 octobre 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Festival d’Accordéon Les Rois du bal
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez passer la soirée avec Les Rois du bal avec Matthieu Martinie, Diégo Gatte et Florine Malherbe, Dominique et Stépanie Floquet et le jeune talent Menzo Gatte.
Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon, un évènement musical populaire dans une ambiance bal musette. .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
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English : Festival d’Accordéon Les Rois du bal
L’événement Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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