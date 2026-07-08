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Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet

vendredi 16 octobre 2026 · Chamberet

Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
9 place du champ de foire
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

Chamberet

Festival d’Accordéon Les Rois du bal

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Venez passer la soirée avec Les Rois du bal avec Matthieu Martinie, Diégo Gatte et Florine Malherbe, Dominique et Stépanie Floquet et le jeune talent Menzo Gatte.
Toute la semaine, Chamberet vibrera au son de l’accordéon, un évènement musical populaire dans une ambiance bal musette.   .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36  christelle.rual@gmail.com

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English : Festival d’Accordéon Les Rois du bal

L’événement Festival d’Accordéon Les Rois du bal Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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