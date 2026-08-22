Micro-Folie soirée doc L’ours, une histoire d’Homme Salle Saint André Chamberet

Informations pratiques

Chamberet

Micro-Folie soirée doc L’ours, une histoire d’Homme

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez assister à la projection du documentaire L’ours, une histoire d’homme, il questionne notre rapport à l’ours, tantôt considéré comme un animal sacré, tantôt comme un nuisible.

A travers des interviews avec des spécialistes les auteurs mènent une enquête sur la place que cet animal occupe dans notre imaginaire.

En présence d’un réalisateur. .

Salle Saint André 12 place St Symphorien Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

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English : Micro-Folie soirée doc L’ours, une histoire d’Homme

L’événement Micro-Folie soirée doc L’ours, une histoire d’Homme Chamberet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze