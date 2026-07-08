Festival d’Accordéon La Compagnie Créole Chamberet
mercredi 14 octobre 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Festival d’Accordéon La Compagnie Créole
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14 23:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Venez danser au rythme des tubes de la Compagnie Créole à partir de 20h00, avec le Chœur de Loups en première partie .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
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English : Festival d’Accordéon La Compagnie Créole
L’événement Festival d’Accordéon La Compagnie Créole Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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