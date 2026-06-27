Informations pratiques

Chamberet

Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Venez assister à la messe à 11 h à l’église de Chamberet en présence de Sébastien FARGE. .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com

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English : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

L’événement Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze