Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet
dimanche 18 octobre 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge
9 place du champ de foire Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez assister à la messe à 11 h à l’église de Chamberet en présence de Sébastien FARGE. .
9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36 christelle.rual@gmail.com
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English : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge
L’événement Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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