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Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet

dimanche 18 octobre 2026 · Chamberet

Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
9 place du champ de foire
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

9 place du champ de foire Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Venez assister à la messe à 11 h à l’église de Chamberet en présence de Sébastien FARGE.   .

9 place du champ de foire Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 79 36  christelle.rual@gmail.com

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English : Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge

L’événement Festival d’Accordéon Messe avec Sébastien Farge Chamberet a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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