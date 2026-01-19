Festival d’accordéon

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre Indre

Début : Vendredi 2026-05-08 12:00:00

Fontgombault en fête organise une journée entièrement dédiée à l’accordéon.

Présence de 3 groupes: l’orchestre Quentin Laroche, Manu Blanchet et Sébastien Perrin. Repas dansant à partir de midi et assiette anglaise le soir. .

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22 fontgombaultenfete@gmail.com

English :

Fontgombault en fête organizes an afternoon of dancing.

L'événement Festival d'accordéon Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-19