Festival d’accordéon Pouligny-Saint-Pierre
Festival d’accordéon Pouligny-Saint-Pierre vendredi 8 mai 2026.
Festival d’accordéon
Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Fontgombault en fête organise une journée entièrement dédiée à l’accordéon.
Présence de 3 groupes: l’orchestre Quentin Laroche, Manu Blanchet et Sébastien Perrin. Repas dansant à partir de midi et assiette anglaise le soir. .
Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 39 33 22 fontgombaultenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fontgombault en fête organizes an afternoon of dancing.
L’événement Festival d’accordéon Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Brenne