Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre
Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre mercredi 6 mai 2026.
Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 13:30:00
fin : 2026-05-06 15:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Jeu de piste pour découvrir le cycle de vie de la cigale argentée.Familles
Saviez-vous que dans la réserve naturelle vit une petite cigale, discrète en taille et en chant, qui porte le joli nom de cigale argentée ? Venez participer à ce jeu de piste qui vous permettra grâce à des énigmes, de connaître son cycle de vie. 5 .
Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Guided tour of the Reserve, with riddles and tests to solve.
L’événement Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne
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