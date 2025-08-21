Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 13:30:00

fin : 2026-05-06 15:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Jeu de piste pour découvrir le cycle de vie de la cigale argentée.Familles

Saviez-vous que dans la réserve naturelle vit une petite cigale, discrète en taille et en chant, qui porte le joli nom de cigale argentée ? Venez participer à ce jeu de piste qui vous permettra grâce à des énigmes, de connaître son cycle de vie. 5 .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the Reserve, with riddles and tests to solve.

L’événement Sur les traces de la cigale argentée au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne