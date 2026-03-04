festival dance ska la, Salle de La Cité, Rennes
festival dance ska la, Salle de La Cité, Rennes samedi 14 mars 2026.
festival dance ska la Samedi 14 mars, 09h00, 14h30, 16h30 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine
25 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T16:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00
4 groupes au programme, les blue tone stompers de besançon (rocksteady, ska) , les allemand les spicy roots (ska revival), ensuite natty bo (anglais) and soweto (espagnol) et pour finir dr ring ding (ska)
un bon mélange !!
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
le festival dance ska revient !! et à la salle de la cité !! festival ska