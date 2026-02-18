Festival danser partout de A à Z | Présentation de la programmation Chorège CDCN Falaise Normandie Falaise

Festival danser partout de A à Z | Présentation de la programmation

Chorège CDCN Falaise Normandie 1 Avenue de la Crosse Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

L’équipe de Chorège CDCN vous invite à découvrir le prochain festival Danser partout !

Cette 24e édition aura lieu du mardi 19 mai au samedi 6 juin 2026.

L’équipe de Chorège CDCN vous invite à découvrir le prochain festival Danser partout !

Cette 24e édition aura lieu du mardi 19 mai au samedi 6 juin 2026.

Les spectacles, ateliers et rencontres diverses feront danser Falaise, Potigny, Morteaux-Coulibœuf, Vimoutiers, Argentan, Alençon, Carrouges, Briouze, Domfront en Poiraie, Chanu, Aurseulles, Caen et Pont l’Evêque avec nos nombreux partenaires.

La Grande Rencontre partout réunira une quarantaine de groupes amateurs le samedi 23 mai à Falaise.

Gratuit, sur réservation .

Chorège CDCN Falaise Normandie 1 Avenue de la Crosse Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 85 64 06 58 billetterie@chorege-cdcn.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival danser partout de A à Z | Présentation de la programmation

The Chorège CDCN team invites you to discover the next Danser partout festival!

This 24th edition will take place from Tuesday 19 May to Saturday 6 June 2026.

L’événement Festival danser partout de A à Z | Présentation de la programmation Falaise a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Falaise Suisse Normande