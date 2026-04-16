Festival d’Art Lyrique Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival d’Art Lyrique

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 21h30.

Du mercredi 22 au jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h30. Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22

21ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence les 20, 22 et 23 juillet 2026

22/07/26 21h30 La TRAVIATA Château de l’Empéri Placement Libre rangs réservés

23/07/26 21h30 Un Amour à Paris Chateau de l’Empéri Placement libre rangs réservés



LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

RESERVEZ VOS PLACES !

✅Sur BilletWeb en placement libre sur les rangs réservés à Billetweb

✅Places Numérotées

Théâtre Armand, sur place ou au 04.90.56.00.82



Retrouvez toutes les infos sur le site du Festival ! https://festivalartlyriquesalon.fr/ .

Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

21st edition of the Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence July 20, 22 and 23, 2026

L’événement Festival d’Art Lyrique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence