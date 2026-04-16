Festival d’Art Lyrique Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence
Festival d’Art Lyrique Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence lundi 20 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Festival d’Art Lyrique
Lundi 20 juillet 2026 à partir de 21h30.
Du mercredi 22 au jeudi 23 juillet 2026 à partir de 21h30. Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-22
21ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence les 20, 22 et 23 juillet 2026
22/07/26 21h30 La TRAVIATA Château de l’Empéri Placement Libre rangs réservés
23/07/26 21h30 Un Amour à Paris Chateau de l’Empéri Placement libre rangs réservés
LA BILLETTERIE EST OUVERTE !
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✅Sur BilletWeb en placement libre sur les rangs réservés à Billetweb
✅Places Numérotées
Théâtre Armand, sur place ou au 04.90.56.00.82
Retrouvez toutes les infos sur le site du Festival ! https://festivalartlyriquesalon.fr/ .
Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
21st edition of the Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence July 20, 22 and 23, 2026
L’événement Festival d’Art Lyrique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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